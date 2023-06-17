زلزال يضرب قرب جزر الكوريل

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، المنطقة الواقعة بشمال شرق جزيرة إيتوروب، أكبر جزر الكوريل بالمحيط الهادئ، حسبما أفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة سخالين الروسية.

وجاء في بيان لإدارة الطوارئ، أوردته وكالة تاس الروسية اليوم "أنه في الساعة 53.10 صباحا (53.2 فجرا بتوقيت موسكو) تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادئ على بعد 340 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوريلسك"، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترا.

وأشار البيان إلى أن سكان منطقة سخالين لم يشعروا بالهزة، ولم تتلق السلطات أي بلاغ عن وقوع أضرار.