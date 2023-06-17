الأحد 18 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زلزال يضرب قرب جزر الكوريل

زلزال
17 يونيو 2023 09:34

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، المنطقة الواقعة بشمال شرق جزيرة إيتوروب، أكبر جزر الكوريل بالمحيط الهادئ، حسبما أفادت إدارة الطوارئ في مقاطعة سخالين الروسية.

وجاء في بيان لإدارة الطوارئ، أوردته وكالة تاس الروسية اليوم "أنه في الساعة 53.10 صباحا (53.2 فجرا بتوقيت موسكو) تم تسجيل هزة أرضية في المحيط الهادئ على بعد 340 كيلومترًا شمال شرق مدينة كوريلسك"، موضحة أن الزلزال بلغت قوته 5 درجات ووقع على عمق 40 كيلومترا.

أخبار ذات صلة
سوريا تسجل 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة
زلزال يهز جزر بابويان في الفلبين

وأشار البيان إلى أن سكان منطقة سخالين لم يشعروا بالهزة، ولم تتلق السلطات أي بلاغ عن وقوع أضرار.

المصدر: وكالات
زلزال
المحيط الهادئ
هزة أرضية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
جانب من الجلسة
ثقافة
أكاديمية إماراتية وباحث كوري: القيم الإنسانية النبيلة قاسم مشترك
اليوم 22:38
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
ثقافة
كُتّاب إماراتيون وكوريون يناقشون التأثير المتبادل بين الأدب والمجتمع
اليوم 22:35
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
ثقافة
خريجون كوريون يروون تجربتهم الثقافية في الشارقة
اليوم 22:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©