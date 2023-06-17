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كوريا الشمالية تعقد اجتماعاً مهماً لتحديد استراتيجية الدفاع

أرشيفية
17 يونيو 2023 08:29

 قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بدأت أمس الجمعة اجتماعاً مهماً لتحديد الاستراتيجية الدبلوماسية والدفاعية للبلاد "للتعامل مع الوضع الدولي المتغير" وذلك بحضور الزعيم كيم جونج أون.

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وأضافت الوكالة من دون الخوض في التفاصيل أن من المرجح أن يستمر الاجتماع الذي يعقد بكامل هيئة أعضاء اللجنة لعدة أيام، ومن المتوقع أن يستعرض أيضاً المشاريع الاقتصادية للبلاد خلال النصف الأول من هذا العام.
وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها بعد أقل من ساعة على تهديدها برد على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأميركية في وقت سابق. وقالت كوريا الشمالية إن التدريبات تزيد من حدة التوترات العسكرية.

المصدر: وكالات
بيونج يانج
كيم جونج أون
كوريا الشمالية
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