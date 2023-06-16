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الأطفال أكبر ضحايا التصعيد العسكري في السودان

نازحون سودانيون في دارفور
17 يونيو 2023 01:15

نزح أكثر من مليون طفل سوداني خلال شهرين من التصعيد العسكري، وفقا لإحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
يبقى الأطفال من الفئات الأكثر ضعفا، إذ أكدت المنظمة أن "أكثر من مليون" اضطروا إلى ترك منازلهم.
وأكدت المنظمة، الخميس، أنها تلقت تقارير "عن مقتل أكثر من 330 طفلا وإصابة أكثر من 1900".
ويشكّل الأطفال، وهم وفق تصنيف المنظمة كل مَن لم يبلغ الثامنة عشرة، نحو نصف عدد سكان السودان.
وحذّرت مانديب أوبراين ممثلة يونيسف من أنه "لا يمكننا أن نقبل الخسارة والمعاناة المتواصلة لأطفال" السودان.
وأعربت عن أسفها لكون أطفال أصبحوا "نازحين ويواجهون الأمراض وسوء التغذية".
وتسبب التصعيد في نزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.
وتؤشر تقديرات المنظمة إلى أن "5,6 ملايين طفل يعيشون في إقليم دارفور، ويقدّر أن نحو 270 ألفا منهم باتوا نازحين".

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