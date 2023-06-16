السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول ملف المحتجزين

مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول ملف المحتجزين
17 يونيو 2023 01:29

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عمليات عبور «المتوسط» لأوروبا زادت بالضِّعف العام الحالي
الأمم المتحدة: عناصر إيجابية في مشاريع قوانين الانتخابات الليبية

انطلقت أمس، في العاصمة الأردنية عمان جولة جديدة من النقاشات التي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الحكومة اليمنية، وجماعة «الحوثي»، بشأن ملف الأسرى والمحتجزين في البلاد منذ أكثر من 8 سنوات.
وأفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الاجتماع يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.
وأعرب مكتب المبعوث الأممي، في تغريدة على «تويتر»، عن امتنانه لدعم الأردن المستمر والقيّم لهذا الملف المهم.
من جانبه، أعرب عضو الفريق الحكومي ماجد فصائل عن أمله في أن تقود هذه النقاشات إلى الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين على أساس «قاعدة الكل مقابل الكل».
وأضاف: «جئنا لهذه الجولة ولدينا توجيهات واضحة من قيادتنا السياسية للتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية والتزام كامل والمضي قدماً للإفراج عن الجميع على أساس الكل مقابل الكل، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان».
وقادت جولة سابقة من المفاوضات بين الطرفين، في سويسرا مارس الماضي، إلى إطلاق سراح 887 من الجانبين، بينهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقائدان العسكريان البارزان ناصر منصور هادي وفيصل رجب، المشمولون بقرار مجلس الأمن 2216.

الحكومة اليمنية
الأزمة اليمنية
اليمن
جماعة الحوثي
الأمم المتحدة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
الرياضي
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
اليوم 14:36
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
دنيا
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
اليوم 14:36
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©