مفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول ملف المحتجزين

عدن (الاتحاد)

انطلقت أمس، في العاصمة الأردنية عمان جولة جديدة من النقاشات التي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الحكومة اليمنية، وجماعة «الحوثي»، بشأن ملف الأسرى والمحتجزين في البلاد منذ أكثر من 8 سنوات.

وأفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الاجتماع يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.

وأعرب مكتب المبعوث الأممي، في تغريدة على «تويتر»، عن امتنانه لدعم الأردن المستمر والقيّم لهذا الملف المهم.

من جانبه، أعرب عضو الفريق الحكومي ماجد فصائل عن أمله في أن تقود هذه النقاشات إلى الإفراج عن كل الأسرى والمختطفين على أساس «قاعدة الكل مقابل الكل».

وأضاف: «جئنا لهذه الجولة ولدينا توجيهات واضحة من قيادتنا السياسية للتعامل مع هذا الملف الإنساني بمسؤولية والتزام كامل والمضي قدماً للإفراج عن الجميع على أساس الكل مقابل الكل، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان».

وقادت جولة سابقة من المفاوضات بين الطرفين، في سويسرا مارس الماضي، إلى إطلاق سراح 887 من الجانبين، بينهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقائدان العسكريان البارزان ناصر منصور هادي وفيصل رجب، المشمولون بقرار مجلس الأمن 2216.