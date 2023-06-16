بوريس جونسون يصبح كاتب عمود في صحيفة

أصبح بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كاتب عمود في صحيفة "ديلي ميل".

وجاء إعلان صحيفة ديلي ميل عن كتابة جونسون عمودا أسبوعيا كل سبت بعد يوم من إصدار لجنة برلمانية تقريرا بحقه بسبب مخالفات في ظل إغلاق كوفيد عندما كان رئيسا للوزراء.

وفي مقطع فيديو نشرته الصحيفة، أعرب جونسون عن سعادته للمساهمة في الصحيفة قائلا إنه لن يغطي القضايا السياسية إلا عندما "يتوجب عليه ذلك".

وفي مقالته الأولى التي تم نشرها، تحدث جونسون عن معركته مع فقدان الوزن واستخدامه مثبطا للشهية لتجنب فتح الثلاجة ليلا.

كان جونسون قد استقال من منصبه كعضو في البرلمان بعد صدور تقرير توصل إلى أنه أنكر معرفته بإقامة أي حفلات في "10 داونينغ ستريت" مقر رئاسة الحكومة في لندن حيث كان يقيم خلال فترة الإغلاق بسبب الوباء.