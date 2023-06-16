الاتحاد الأوروبي يدعو زعيمي صربيا وكوسوفو إلى بروكسل

بروكسل (وكالات)

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الرئيس الصربي، ورئيس وزراء كوسوفو، الأسبوع المقبل، إلى بروكسل لمحاولة تخفيف التوترات بين بلغراد وبريشتينا، حسبما أعلن المتحدث باسمه بيتر ستانو أمس. وقال ستانو إنّ بوريل «دعا الزعيمين إلى بروكسل لحضور اجتماع الأسبوع المقبل». وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي دعا إلى استئناف «فوري» للمحادثات مع صربيا برعاية الاتحاد الأوروبي بعد تقديمه خطة من خمس نقاط لمحاولة خفض التصعيد بين الطرفين، تشمل إجراء انتخابات جديدة في أربع بلديات في شمال البلاد. وتصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان في مايو في أربع مدن في شمال كوسوفو، تقطنها غالبية صربية.

وأضاف بوريل «الوضع يتدهور يوماً بعد يوم، ونحن من جديد في وضع إدارة أزمة».