السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«الناتو» يعلن انتهاء مناوراته بـ«البلطيق»

«الناتو» يعلن انتهاء مناوراته بـ«البلطيق»
17 يونيو 2023 01:29

ألمانيا (وكالات)

أخبار ذات صلة
أميركا توجه نداء لتركيا بشأن انضمام السويد إلى الناتو
حلف الناتو يبحث زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا

انتهت مناورة «بالتوبس» التقليدية التي أجراها حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق بمدينة كيل الألمانية أمس. وقال قائد الأسطول السادس الأميركي، الأدميرال توماس إيشي، في كيل «بالتوبس تجعلنا أقوى كفريق واحد»، مبيناً أن حلف شمال الأطلسي جاهز للمهمة.  ومن المقرر إجراء مناورة دولية ثانية في منطقة بحر البلطيق، أو ما تسمى «السواحل الشمالية» في سبتمبر المقبل، حيث تشارك فيها 15 دولة وما يقرب من 40 سفينة وطائرة. 
ومنذ الرابع من يونيو الجاري تجري 50 سفينة وقارباً و45 طائرة ونحو 6000 جندي من 19 دولة من دول حلف شمال الأطلسي -إضافة إلى السويد- تدريبات في بحر البلطيق لتأمين الطرق البحرية المجانية.

الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
بحر البلطيق
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
الرياضي
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
اليوم 14:36
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
دنيا
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
اليوم 14:36
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©