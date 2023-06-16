«الناتو» يعلن انتهاء مناوراته بـ«البلطيق»

ألمانيا (وكالات)

انتهت مناورة «بالتوبس» التقليدية التي أجراها حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق بمدينة كيل الألمانية أمس. وقال قائد الأسطول السادس الأميركي، الأدميرال توماس إيشي، في كيل «بالتوبس تجعلنا أقوى كفريق واحد»، مبيناً أن حلف شمال الأطلسي جاهز للمهمة. ومن المقرر إجراء مناورة دولية ثانية في منطقة بحر البلطيق، أو ما تسمى «السواحل الشمالية» في سبتمبر المقبل، حيث تشارك فيها 15 دولة وما يقرب من 40 سفينة وطائرة.

ومنذ الرابع من يونيو الجاري تجري 50 سفينة وقارباً و45 طائرة ونحو 6000 جندي من 19 دولة من دول حلف شمال الأطلسي -إضافة إلى السويد- تدريبات في بحر البلطيق لتأمين الطرق البحرية المجانية.