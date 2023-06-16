عمليات عبور «المتوسط» لأوروبا زادت بالضِّعف العام الحالي

وارسو (وكالات)

أعلنت وكالة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، أمس، أن عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر الأبيض المتوسط «زاد بأكثر من الضعف» في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوكالة، في بيان، إنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 50300 عملية عبور غير نظامية عبر هذا الطريق، وهو «أعلى رقم مسجل منذ عام 2017».

إلى ذلك، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي وتجار البشر بعد مقتل 78 مهاجراً على الأقل في غرق قارب قبالة سواحل اليونان.

وقال شهود إن ما بين 400 شخص و750 شخصاً كانوا متكدسين في قارب صيد غرق في وقت مبكر من الأربعاء الماضي على بعد نحو 80 كيلومتراً من بلدة بيلوس الساحلية جنوب اليونان.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف «ما حدث يؤكد الحاجة إلى تتبع مهربي وتجار البشر والتأكد من تقديمهم للعدالة». وأضاف «المفوض السامي كرر دعوته للدول بأن تفتح مزيداً من قنوات الهجرة النظامية وتعزز تقاسم المسؤولية، وتضمن اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال جميع من يتم إنقاذهم في البحر بسرعة وعلى نحو يضمن لهم السلامة، وتوفير وسائل الرصد والمراقبة المستقلة للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة».

وقال مسؤول بوزارة الملاحة اليونانية إن 9 أشخاص اعتقلوا بسبب غرق السفينة.

واليونان إحدى الطرق الرئيسية لدخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ورصدت الأمم المتحدة أكثر من 20 ألف حالة وفاة واختفاء في عرض البحر المتوسط ​​منذ عام 2014، مما يجعله أخطر معبر للمهاجرين في العالم.