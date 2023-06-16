الإعصار بيبرجوي يجتاح سواحل الهند وباكستان

عواصم (وكالات)

اجتاح إعصار قوي اليابسة وهطلت أمطار غزيرة على السواحل الهندية والباكستانية في ساعة مبكّرة من صباح أمس، مما أدى إلى انتزاع أسطح منازل وأشجار وأعمدة كهرباء لينقطع التيار عن آلاف السكان.

ولقي شخصان على الأقل حتفهما في ولاية جوجارات بغرب الهند بعد أن جرفتهما مياه الفيضانات قبل هبوب الإعصار مباشرة.

وأجلت السلطات الهندية والباكستانية أكثر من 180 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية استعداداً للإعصار بيبرجوي.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن الإعصار اجتاح اليابسة في وقت متأخر أمس الأول بالقرب من ميناء جاكهو في ولاية جوجارات القريب من الحدود مع باكستان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في أحدث نشرة لها أن بيبرجوي ضعفت قوته صباح أمس ليصبح عاصفة إعصارية بدلاً من عاصفة إعصارية عاتية وانخفضت سرعة الرياح من 105 إلى 85 كيلومتراً ومن المرجح أن تنخفض أكثر بعد الظهر.

وفي باكستان المجاورة، لم يكن للإعصار تأثير كبير غير أنه تم تسجيل هطول أمطار في بعض المناطق بمدينة كراتشي الجنوبية، وهي في حالة تأهب قصوى.

ونصحت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية السلطات المحلية بضرورة البقاء في حالة تأهب تحسباً للأمطار الغزيرة المتوقعة في بعض المناطق الساحلية اليوم.