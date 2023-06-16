الأمم المتحدة تدعو إلى مكافحة خطاب الكراهية

دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، الدول والشركات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة خطاب الكراهية.

وأكد تورك، عشية حلول اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية الأحد «نعلم أن نشر الكراهية أمر يستخدمه أولئك الذين يرغبون في زرع الانقسامات (...) وتشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية».

وأضاف «الكراهية تولد التعصب والتمييز والتحريض على العنف».

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً أصبحت «بشكل ملحوظ أرضية خصبة لخطاب الكراهية ما يوفر له نطاقاً وسرعة غير مسبوقين».

ورأى أن الشركات يجب أن تخضع للمساءلة بشأن ما تقوم به أو لا تقوم به في هذا الشأن.

ولاحظ تورك أنه «على الدول والشركات اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحريض على العنف والكراهية».

وتابع «علينا بناء شبكات وتمكين الأصوات التي يمكنها اختراق الكراهية»، مشيراً على سبيل المثال إلى مبادرة قادة دينيين لمحاولة الرد على الكراهية والتحريض على العنف.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً إلى مزيد من الاستثمار في جهود مكافحة خطاب الكراهية في لغات غير الإنجليزية في برامج محو الأمية الرقمية والإعلامية، وعبر تقصي الحقائق بشكل مستقل.