السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تدعو إلى مكافحة خطاب الكراهية

فولكر تورك
17 يونيو 2023 00:38

دعا فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، الدول والشركات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة خطاب الكراهية.
وأكد تورك، عشية حلول اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية الأحد «نعلم أن نشر الكراهية أمر يستخدمه أولئك الذين يرغبون في زرع الانقسامات (...) وتشتيت الانتباه عن القضايا الحقيقية».
وأضاف «الكراهية تولد التعصب والتمييز والتحريض على العنف».
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً أصبحت «بشكل ملحوظ أرضية خصبة لخطاب الكراهية ما يوفر له نطاقاً وسرعة غير مسبوقين».
ورأى أن الشركات يجب أن تخضع للمساءلة بشأن ما تقوم به أو لا تقوم به في هذا الشأن.
ولاحظ تورك أنه «على الدول والشركات اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحريض على العنف والكراهية».
وتابع «علينا بناء شبكات وتمكين الأصوات التي يمكنها اختراق الكراهية»، مشيراً على سبيل المثال إلى مبادرة قادة دينيين لمحاولة الرد على الكراهية والتحريض على العنف.
ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً إلى مزيد من الاستثمار في جهود مكافحة خطاب الكراهية في لغات غير الإنجليزية في برامج محو الأمية الرقمية والإعلامية، وعبر تقصي الحقائق بشكل مستقل.

المصدر: آ ف ب
فولكر تورك
الكراهية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
الرياضي
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
اليوم 14:36
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
دنيا
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
اليوم 14:36
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©