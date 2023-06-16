«اليونيسيف»: نزوح مليون طفل بسبب النزاع في السودان

أحمد عاطف (القاهرة، الخرطوم)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن أكثر من مليون طفل نزحوا في الشهرين الماضيين جراء النزاع في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن زهاء 25 في المئة منهم هم في إقليم دارفور. وقالت المنظمة في بيان إن «أكثر من مليون طفل نزحوا جراء شهرين من النزاع في السودان»، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير «عن مقتل أكثر من 330 طفلاً وإصابة أكثر من 1900». وحذّرت من أن كثيرين غيرهم يواجهون «خطراً جسيماً» جراء النزاع الذي اندلع في 15 أبريل. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

كما تسببت المعارك المتواصلة، بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفاً منهم إلى دول الجوار، وفق أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية.

وأكد المتحدث الإقليمي باسم «اليونيسيف» عمار عمار، أمس، أن «الأطفال يشكّلون أكثر من نصف عدد سكان السودان» المقدّر بـ45 مليون نسمة. ووفق تصنيف المنظمة، الطفل هو كلّ من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.

وحذّرت ممثلة «اليونيسيف»، مانديب أوبراين من أن «مستقبل السودان على المحك، ولا يمكننا أن نقبل الخسارة والمعاناة المتواصلة لأطفالهم»، مضيفة «الأطفال عالقون في كابوس بلا هوادة، يتحمّلون العبء الأكبر لأزمة عنيفة لم يكن لهم أي دور في اندلاعها».

وأسفت لأن هؤلاء باتوا أسرى «النيران، مصابين، يتم استغلالهم، نازحين ويواجهون الأمراض وسوء التغذية».

وأثّر النزاع على كل مناحي الحياة في السودان، أحد أكثر دول العالم فقراً حتى قبل اندلاع المعارك. ويعاني السكان من نقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية خصوصاً الطبية منها، إذ أن ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال أصبحت خارج الخدمة.

وكانت «اليونيسيف» حذّرت في أواخر مايو من أن أكثر من 13.6 مليون طفل في السودان هم في حاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة. وأعربت المنظمة، أمس الأول، عن قلقها خصوصاً بشأن دارفور، مشيرة إلى أن «انقطاع الاتصالات وعدم إمكان الوصول» إلى الإقليم الواقع في غرب السودان، ويشكّل نحو ربع مساحته، يجعل الحصول على معلومات دقيقة مهمة صعبة.

وفي هذه الأثناء، أكدت الناطقة الرسمية باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فلورانس مارشال لـ«الاتحاد» أن الوضع الإنساني لا يزال بالغ الصعوبة في دارفور، مع تزايد انعدام الأمن والهجمات على المدنيين.

وأشارت إلى أنه رغم الانتهاكات الجسيمة، تمكن الشركاء في المجال الإنساني من نقل إمدادات الإغاثة عبر الولايات لمساعدة 2.2 مليون شخص.

وقالت فلورانس إنه تم التحقق من 46 هجوماً على مراكز الرعاية التابعة لمنظمة الصحة العالمية منذ 15 أبريل، محذرة من موسم الأمطار المقبل، الذي يستمر عادة بين يونيو وأكتوبر، والمخاوف مع الخطر المتزايد من تفشي الأمراض المنقولة بالمياه وإدارة النفايات في الخرطوم، وغيرها من الولايات المتضررة من النزاع، والتي تشكل خطورة كبيرة.

وأوضحت فلورانس أن مركز الأمم المتحدة في بورتسودان موجود حتى تتمكن الطواقم الأممية من مواصلة العمل مع الشركاء لدعم السلام وتخفيف المعاناة، ورغم ذلك فإن العمليات الإنسانية تواجه عراقيل شديدة، حيث تأثرت مراكز إيصال المساعدات الإنسانية الحرجة، وهو ما يجعل العمليات الإنسانية صعبة، فقد تعرضت الأصول الإنسانية مثل المستودعات والمركبات لهجمات متكررة.

وأعربت عن شكر الأمم المتحدة للدول المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام الفارين من السودان سواء لطلب الحماية الدولية أو للعودة إلى بلدانهم الأصلية، مشددة على وجوب تسريع الإجراءات عند المعابر الحدودية. وذكرت فلورانس أن الأمم المتحدة ترحب بالمشاركة السياسية الإقليمية المتزايدة وتقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الشركاء، بما في ذلك كجزء من الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة لتعزيز السلام وتحقيق تسوية دائمة وشاملة وديمقراطية، وأن الأمين العام يبذل مساعيه الحميدة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء، لتهدئة التوترات وإقرار وقف دائم لإطلاق النار.

وتثير الأوضاع في دارفور قلقاً متزايداً في الآونة الأخيرة، واعتبر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث أن على العالم الحؤول من دون وقوع «كارثة إنسانية جديدة» في دارفور الذي عانى على مدى عقدين من نزاع دام أودى بحياة 300 ألف وهجّر أكثر من مليونين ونصف مليون، وفق المنظمة الأممية.