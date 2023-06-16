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المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"

المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
16 يونيو 2023 22:20

أكمل رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا، عددًا من التدريبات الأساسية ضمن برنامج وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التدريبي 2021، في الولايات المتحدة الأميركية.
وشاركت "ناسا" مقطع فيديو يوثق أهم اللقطات في النظام التدريبي الخاص بالمطروشي والملا، ويُظهر مدى المرونة التي يتمتعان بها أثناء خوضهما تحديات متنوعة، من بينها تدريبات البقاء على قيد الحياة في موقع "فورت نوفوسيل" بولاية ألاباما، بالإضافة إلى عدد من التدريبات في مختبر الطفو المحايد التابع لمركز "جونسون للفضاء" التابع لوكالة ناسا.

واختير محمد الملا ونورا المطروشي، رائدا الفضاء في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ضمن برنامج "ناسا" التدريبي لعام 2021، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين تم اختيارهم من بين 120 ألف متقدم من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في تدريبات متقدمة في مركز "جونسون للفضاء" وسيتخرج جميع المشاركين في البرنامج رواد فضاء مؤهلين للطيران في أوائل عام 2024.

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وزار رائدا الفضاء الإماراتيان مؤخراً، مركز "مارشال" لبعثات الفضاء والتقيا قيادته وتعرفا إلى المهام والبرامج والمشاريع بشكل أعمق وقاما بزيارة أيضا لغرفة الفراغ الحراري "V20"، التي تستخدم حاليًا لمحاكاة بيئات القمر والتدرب على سيناريوهات الهبوط على سطحه.

يُذكر أن "برنامج الإمارات لرواد الفضاء"، الذي يتولى إدارته مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصدر: وام
نورا المطروشي
محمد الملا
أول رائد فضاء إماراتي
ناسا
تدريبات
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