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بلينكن يكشف هدف زيارته المرتقبة إلى الصين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
16 يونيو 2023 21:37

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أهداف زيارته المرتقبة إلى الصين.
وأعلن بلينكن أن أحد أهداف زيارته المقبلة للصين هو "تجنب الحسابات الخاطئة" مع بكين، في موازاة السعي إلى مساحات تفاهم.
وصرح بلينكن للصحفيين، قبيل مغادرته واشنطن متوجها إلى الصين، أن الزيارة تهدف إلى "فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا في شكل مسؤول (...) وتجنب الحسابات الخاطئة".
ويغادر بلينكن، واشنطن مساء اليوم متوجها إلى بكين لإجراء سلسلة لقاءات مع المسؤولين الصينيين.
وأورد أن الهدف أيضا من الزيارة هو "استطلاع إمكان التعاون" مع بكين للتعامل مع التحديات العالمية من مثل التغير المناخي.
واعتبر بلينكن أن "تنافسا شديدا يتطلب دبلوماسية كثيفة بهدف ضمان عدم تحوله مواجهة أو نزاعا"، مؤكدا أن "العالم ينتظر تعاونا بين الولايات المتحدة والصين".
وبلينكن هو أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ 2018.
لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقي مع بلينكن خلال زيارة الوزير الأميركي إلى بكين يومي الأحد والاثنين.

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