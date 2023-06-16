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أميركا توجه نداء لتركيا بشأن انضمام السويد إلى الناتو

وزير الدفاع الأميركي يرحب بوزير الدفاع التركي الجديد يشار غولر
16 يونيو 2023 20:22

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأميركي إنه حث تركيا على السماح بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وذلك أثناء اجتماع عقد، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي الجديد يشار غولر على هامش اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأوضح أوستن، في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحلف "غرضي من لقائه اليوم كان عقد اجتماع استهلالي لتهنئته على توليه منصب وزير الدفاع. وبالطبع، أنتهز كل فرصة متاحة لحثه على المضي قدما والسماح بانضمام السويد" إلى حلف الناتو.
وتابع قائلاً "مدة الاجتماع كانت قصيرة للغاية. لذلك، ليس لدي ما أصرح به خلاف ذلك".
وتقدمت السويد وفنلندا بطالبين للانضمام إلى الحلف الأطلسي في مايو 2022، منهيتين بذلك عقوداً من الحياد.
وقد حصلت فنلندا على العضوية بعد موافقة كل الدول الأعضاء في الحلف على ذلك. بينما ما تزال السويد بحاجة إلى موافقة بولندا وتركيا.

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المصدر: رويترز
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