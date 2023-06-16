إعلان حالة طوارئ في صربيا والبوسنة إثر فيضانات

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في وقوع فيضانات في صربيا والبوسنة مما أجبر السلطات على إعلان حالة طوارئ في العديد من المناطق، اليوم الجمعة، مع توقع استمرار هطول المطر بغزارة ليوم آخر.

وقالت وزارة الداخلية في صربيا، في بيان، إن 1300 عامل إنقاذ و22 قارب نُشروا لإجلاء عشرات السكان في مواقع مختلفة.

وتسببت مياه نهر في انهيار جسر بالقرب من مدينة "كرالييفو" جنوب غرب البلاد.

وفي وسط صربيا، قال نيكولا داشيتش رئيس بلدية "كراجوييفاتس" إن فرق الإنقاذ أجلت 12 شخصا من منازلهم إذ فاض نهر "لبينيتسا" على ضفتيه، بينما أنقذت السطات 22 آخرين من قرية بالقرب من بلدة "ياجودينا".

كما فاضت مياه أنهار أصغر على ضفافها قاطعة الطرقات وخطوط الكهرباء.

وتدفقت مياه أنهار في شرق البوسنة أيضا، وأعلنت السلطات في مدينة "توزلا" بشمال شرق البلاد حالة طوارئ في المنطقة بأسرها، وأُجبر السكان على مغادرة منازلهم في العديد من البلدات والقرى.

وأغلق انهيار أرضي طريقا بالقرب من مدينة "سربرنيتشا"، وأُنذر السكان من احتمال وقوع فيضانات حول العاصمة سراييفو.