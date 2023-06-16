السبت 17 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إعصار "بيبرجوي" يتسبب بدمار على الساحل الهندي

إعصار "بيبرجوي" يتسبب بدمار على الساحل الهندي
16 يونيو 2023 13:03

دمّر الإعصار بيبرجوي أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً الجمعة بعدما ضرب الساحل الهندي، رغم أن العاصفة أضعف ممّا كان يُخشى ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.
فرّ أكثر من 180 ألف شخص من المسار المتوقع للإعصار بيبرجوي الذي يعني اسمه "كارثة" باللغة البنغالية، قبل وصوله إلى اليابسة مساء الخميس.
وترافقت العاصفة مع رياح وصلت سرعتها إلى 125 كيلومتراً بالساعة، لكنها ضعفت ليلًا، بحيث توقعت الأرصاد الجوية الهنوية أن تهدأ لتصبح منخفضاً جوياً معتدلاً بحلول مساء الجمعة.
اقتُلعت مئات الأعمدة الكهربائية على طول اليابسة، وانقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة، حسبما قال ناطق باسم ولاية غوجارات.
واقتُلعت أيضاً مئات الأشجار، فيما تكافح فرق الطوارئ للوصول إلى القرى المعزولة بسبب الحطام على الطريق.
ولم يُسجّل أي ضحايا ليلاً، حسبما قال مكتب مفوض الإغاثة في الولاية.
في ولاية غوجارات، أُجلي أكثر من مئة ألف شخص من مسار الإعصار المتوقع قبل أن يصل إلى اليابسة، حسبما قالت حكومة الولاية، مقابل 82 ألف آخرين في باكستان.
وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الهندية أن يتباطأ الإعصار بيبارجوي مع رياح قصوى تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً بالساعة قبل حلول الظهر (06,30 بتوقيت غرينتش).

أخبار ذات صلة
الإعصار بيبرجوي يجتاح سواحل الهند وباكستان
«راكز» تختتم جولة ترويجية بأهم المدن الهندية
المصدر: وكالات
إعصار
الهند
باكستان
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
الرياضي
«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى
اليوم 14:36
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
دنيا
السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر ذي الحجة غداً
اليوم 14:36
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة في أوغندا
اليوم 14:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©