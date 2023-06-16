إعصار "بيبرجوي" يتسبب بدمار على الساحل الهندي

دمّر الإعصار بيبرجوي أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً الجمعة بعدما ضرب الساحل الهندي، رغم أن العاصفة أضعف ممّا كان يُخشى ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.

فرّ أكثر من 180 ألف شخص من المسار المتوقع للإعصار بيبرجوي الذي يعني اسمه "كارثة" باللغة البنغالية، قبل وصوله إلى اليابسة مساء الخميس.

وترافقت العاصفة مع رياح وصلت سرعتها إلى 125 كيلومتراً بالساعة، لكنها ضعفت ليلًا، بحيث توقعت الأرصاد الجوية الهنوية أن تهدأ لتصبح منخفضاً جوياً معتدلاً بحلول مساء الجمعة.

اقتُلعت مئات الأعمدة الكهربائية على طول اليابسة، وانقطع التيار الكهربائي عن معظم المنطقة، حسبما قال ناطق باسم ولاية غوجارات.

واقتُلعت أيضاً مئات الأشجار، فيما تكافح فرق الطوارئ للوصول إلى القرى المعزولة بسبب الحطام على الطريق.

ولم يُسجّل أي ضحايا ليلاً، حسبما قال مكتب مفوض الإغاثة في الولاية.

في ولاية غوجارات، أُجلي أكثر من مئة ألف شخص من مسار الإعصار المتوقع قبل أن يصل إلى اليابسة، حسبما قالت حكومة الولاية، مقابل 82 ألف آخرين في باكستان.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الهندية أن يتباطأ الإعصار بيبارجوي مع رياح قصوى تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً بالساعة قبل حلول الظهر (06,30 بتوقيت غرينتش).



