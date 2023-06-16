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الرئيس الصيني يلتقي بيل جيتس في بكين

الرئيس الصيني يلتقي بيل جيتس في بكين
16 يونيو 2023 09:26

يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج الجمعة في بكين بيل جيتس أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية (سي سي تي في) أنه "في 16 يونيو يلتقي الرئيس شي جين بينج في بكين بيل جيتس رئيس مؤسسة جيتس".

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وجيتس أحد أغنى رجال العالم وهو واحد من عدد من رجال الأعمال الغربيين الذين يزورون الصين منذ أن رفعت البلاد القيود الصارمة التي فرضتها لكبح كوفيد.
وهذه الزيارة هي الأولى له للبلاد منذ أربع سنوات.

وقالت مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخميس إنها ستمنح 50 مليون دولار لدعم الجهود الصينية لمكافحة الملاريا والسل.

المصدر: وكالات
بيل جيتس
بكين
الصين
شي جين بينج
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