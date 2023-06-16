زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب منطقة قرب تونجا

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ، ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 280 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من تونجا، وعلى عمق 167.4 كيلومتراً.

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" في الولايات المتحدة ، بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

كما أكد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا. وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت سبع درجات.