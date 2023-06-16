مقتل 15 شخصاً في حادث مروري بكندا

قتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم كبار في السن، ونقل 10 آخرين إلى المستشفى عقب حادث سير على طريق سريع في مقاطعة مانيتوبا الكندية.

ونقلت صحيفة "ذا جلوب أند ميل" الكندية عن مساعد المفوض روب هيل، الضابط بشرطة مانيتوبا قوله يوم الخميس أنه في الساعة 43:11 صباحا بتوقيت كندا 1643 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، تم إرسال شرطة الخيالة الملكية الكندية في مانيتوبا إلى موقع الحادث الذي تضمن عدداً من المركبات، عند تقاطع الطريق السريع 1 والطريق السريع 5".

وتابع أن شاحنة صغيرة متجهة شرقاً اصطدمت بحافلة متجهة غرباً تقل أشخاصا كباراً في السن.

وقالت شرطة مانيتوبا إنه تم نشر خبراء متخصصين في مكان الحادث، بما في ذلك خبراء من الطب الشرعي.

وحذر مسؤولو شرطة الخيالة الملكية الكندية من أن هذا حدث قابل للتحديث وأن الشرطة بدأت التحقيق في أسباب الحادث.

وأكدت شرطة مانيتوبا أن سائقي السيارتين على قيد الحياة.

ومن جانبه، كتب رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر أن الأنباء "مأساوية بشكل لا يصدق". وقال: "أبعث بأحر التعازي لأولئك الذين فقدوا أحباءهم اليوم، وعواطفي مع الجرحى، لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يشعر به المتضررون، لكن الكنديين هنا من أجلكم".