الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مصادر لـ«الاتحاد»: رئيس البرلمان الليبي يقود مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

عقيلة صالح
16 يونيو 2023 01:45

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. مفوضية الانتخابات تبدي ملاحظاتها على نتائج «6+6»
ليبيا تطلب دعماً دولياً لاسترداد أصولها المجمدة في الخارج

يقود رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مشاورات لتشكيل حكومة مصغرة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وإيجاد مخرج للأزمة حال فشل اللجنة المشتركة «6+6» في تحقيق توافق حول القوانين الانتخابية، حسبما أكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد». 
ووفقاً للمصادر، يسعى رئيس البرلمان لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بحيث يتم تضمين القوانين الانتخابية في التعديل الرابع عشر الذي تسعى رئاسة المجلس لتوافق جميع الأطراف على القوانين الانتخابية التي ستنظم العملية الانتخابية في البلاد.
وعادت حالة الانسداد السياسي إلى المشهد الليبي عقب رفض بعض المكونات السياسية والعسكرية لمخرجات لجنة «6+6» وتمسكها برفض ترشح العسكريين وحاملي جنسية أجنبية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وتلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصمت عقب الخلافات الأخيرة.
إلى ذلك، أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس، عدداً من منسقي التكتلات السياسية التي تمثل طيفاً كبيراً من المهتمين بالشأن السياسي الليبي، على مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية «6+6».
في السياق نفسه، أعرب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن رفضه لمخرجات لجنة «6+6» بسبب ما اعتبره إصراراً على تهميش مكون الأمازيغ في تمثيلهم بمجلسي النواب والشيوخ القادمين، مشيراً إلى تهميشه طيلة السنوات الماضية وحرمانه من المناصب السيادية في ليبيا.

رئيس البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
مجلس النواب الليبي
الأزمة الليبية
ليبيا
الحكومة الليبية
عقيلة صالح
الانتخابات الليبية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©