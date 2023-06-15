مصادر لـ«الاتحاد»: رئيس البرلمان الليبي يقود مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

حسن الورفلي (بنغازي)

يقود رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مشاورات لتشكيل حكومة مصغرة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، وإيجاد مخرج للأزمة حال فشل اللجنة المشتركة «6+6» في تحقيق توافق حول القوانين الانتخابية، حسبما أكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد».

ووفقاً للمصادر، يسعى رئيس البرلمان لإجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بحيث يتم تضمين القوانين الانتخابية في التعديل الرابع عشر الذي تسعى رئاسة المجلس لتوافق جميع الأطراف على القوانين الانتخابية التي ستنظم العملية الانتخابية في البلاد.

وعادت حالة الانسداد السياسي إلى المشهد الليبي عقب رفض بعض المكونات السياسية والعسكرية لمخرجات لجنة «6+6» وتمسكها برفض ترشح العسكريين وحاملي جنسية أجنبية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وتلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصمت عقب الخلافات الأخيرة.

إلى ذلك، أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أمس، عدداً من منسقي التكتلات السياسية التي تمثل طيفاً كبيراً من المهتمين بالشأن السياسي الليبي، على مخرجات اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية «6+6».

في السياق نفسه، أعرب المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عن رفضه لمخرجات لجنة «6+6» بسبب ما اعتبره إصراراً على تهميش مكون الأمازيغ في تمثيلهم بمجلسي النواب والشيوخ القادمين، مشيراً إلى تهميشه طيلة السنوات الماضية وحرمانه من المناصب السيادية في ليبيا.