بوتين يستقبل الرئيس الجزائري

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، رغبته في تعزيز ما وصفه بـ«الشراكة الاستراتيجية»، بين موسكو والجزائر، خلال استقباله نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين. وقال بوتين في مستهل اللقاء الذي بثه التلفزيون «العلاقات مع الجزائر لها أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا وهي ذات طبيعة استراتيجية». وأضاف أنه في ختام المحادثات «سنوقع إعلاناً حول تعميق شراكتنا الاستراتيجية سيمثل بداية مرحلة جديدة في علاقتنا».وترتبط الجزائر وموسكو بعلاقات تاريخية، سواء على المستوى الاقتصادي مع تبادلات تجارية بأكثر من 3 مليارات دولار، أو على المستويين السياسي والاستراتيجي، وخصوصاً أن روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من حيث المساحة.

كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وفي اجتماعات تحالف الدول المصدرة للنفط «أوبك بلاس».

واعتبر بوتين أن التنسيق بين البلدين «يساهم في استقرار» الأسعار العالمية.

من ناحية أخرى، لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري إلى باريس والتي كانت مقررة في النصف الثاني من يونيو.