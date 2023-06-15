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دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب

سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
16 يونيو 2023 01:45

جوهانسبرج (وكالات)

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شددت دول أفريقية رئيسة على الحاجة إلى واردات الحبوب لحل مشكلة الأمن الغذائي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مباحثات مع زعماء القارة حول مصير اتفاق يسمح بتصدير آمن للغذاء والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود.
وقال بوتين الثلاثاء الماضي، إن روسيا تدرس الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المتوقع انتهاؤه في 17 يوليو المقبل، والذي جاء بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو من العام الماضي بسبب استمرار العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة من بلده.
ويزور وفد من الزعماء الأفارقة أوكرانيا وروسيا مطلع الأسبوع المقبل في محاولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 16 شهراً، وقال بوتين إنه سيتحدث عن الأمر خلال هذه الزيارة.
وأشار فنسنت ماجوينيا المتحدث باسم الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامابوسا إلى أن الرئيس يعتقد أن نظيريه الروسي بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي متفقان معه بشأن «أهمية توريد الحبوب إلى أفريقيا للحد من انعدام الأمن الغذائي».
وقال الكرملين أمس، إنه لا يرى أي آفاق إيجابية فيما يتعلق بتجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لأن بنود الاتفاق ذات الصلة بروسيا لم تتحقق بعد.
وأضاف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، «العمل متواصل لكننا، بكل صراحة، لا نرى أي آفاق إيجابية تُذكر، كل ما تم الاتفاق عليه بخصوصنا لم يتحقق»، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لأجل غير مسمى.
واشتكى الرئيس الروسي من عدم وصول أي شيء تقريباً إلى الدول الأفريقية بموجب الاتفاق، وقال إن موسكو مستعدة لتوريد الحبوب مجاناً إلى أفقر دول العالم.
وتصف الأمم المتحدة اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بالمشروع التجاري الذي يفيد الدول الفقيرة من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تم تصدير أكثر من 31 مليون طن من الحبوب بموجب الاتفاق، 43 % منها إلى الدول النامية.
كما شحن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكثر من 625 ألف طن من الحبوب لعمليات الإغاثة.
وكان من المفترض في بادئ الأمر أن تستمر اتفاقية الحبوب لمدة 120 يومياً قبل موافقة روسيا على تمديدها 3 مرات، لكنها حذرت أمس الأول من أن «النوايا الحسنة» لا يمكن أن تستمر للأبد.

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صادرات الحبوب
الدول الأفريقية
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الأزمة الأوكرانية
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