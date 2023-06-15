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"الجنائية الدولية" تبدأ فحصاً بشأن جرائم في الكونغو

آليات لقوة حفظ السلام تجوب مخيما للنازحين في الكونغو
16 يونيو 2023 00:08

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، أنه سيجري فحصاً أوليًا يتصل بجرائم يُشتبه بأنّ "القوات والجماعات المسلحة" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتكبتها.
وتتهم كينشاسا حركات مسلحة بقيادة هجمات في إقليم شمال كيفو في شرق البلاد.
ولجأت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2004 التي فتحت تحقيقاً وأصدرت ثلاثة أحكام نهائية. وأكد المدعي العام أن كينشاسا لجأت مجدداً إلى المحكمة وطلبت منها فتح تحقيق في جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت "من 1 يناير 2022 حتى الآن".
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الموجودة في مدينة لاهاي الهولندية في بيان، أنه "ينوي بدء فحص أولي على الفور".
وأوضح أن هذه الخطوة ستقيّم "ما إذا كانت الحالتان اللتان أشارت إليهما حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مترابطتين بشكل كاف لتشكيل حالة واحدة".
يهدف الفحص الأولي، الذي تجريه المحكمة التي أُنشئت في العام 2002 للنظر في أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، إلى تحديد ما إذا كانت المعايير المطلوبة لفتح تحقيق مستوفاة.
وزار كريم خان جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية مايو ولا سيما شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف تقودها مجموعات مسلحة متعددة.

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المصدر: وكالات
الكونغو الديمقراطية
المحكمة الجنائية الدولية
تحقيق
كريم خان
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