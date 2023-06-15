الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق وقطر يوقعان عدداً من الاتفاقيات

رئيس وزراء العراق وأمير قطر يحضران مراسم توقيع الاتفاقيات
15 يونيو 2023 23:45

وقَّع العراق وقطر، اليوم الخميس، عدداً من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنى التحتية، خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد.
وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه «تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق».
وأكد «اتفقنا على أن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر».
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن أمير قطر قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار أميركي في عدد من القطاعات في العراق خلال السنوات القادمة.
من جهته، قال السوداني إن «دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة».
وأضاف رئيس الوزراء العراقي «اليوم، تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية».
وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن من بين الاتفاقات الموقعة «عدداً من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة، وأخرى تخصّ إنشاء مصفى».

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للغة العربية» يضيء على برامجه بـ«معرض الدوحة للكتاب»
«الشارقة للكتاب» تستعرض في «معرض الدوحة» جهودها لدعم صناعة النشر
المصدر: وكالات
العراق
قطر
اتفاقيات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دواء
دنيا
أميركا تجيز علاجاً لأحد أخطر أنواع السرطان
اليوم 22:36
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
عربي ودولي
المطروشي والملا يكملان تدريبات أساسية في "ناسا"
اليوم 22:20
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
الرياضي
إيقاف مورانت 25 مباراة بسبب «السلاح الناري»
اليوم 21:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©