العراق وقطر يوقعان عدداً من الاتفاقيات

وقَّع العراق وقطر، اليوم الخميس، عدداً من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنى التحتية، خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد.

وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه «تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة، وفنادق، وإدارة المستشفيات في العراق».

وأكد «اتفقنا على أن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر».

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن أمير قطر قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار أميركي في عدد من القطاعات في العراق خلال السنوات القادمة.

من جهته، قال السوداني إن «دولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي «اليوم، تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي يمكن أن تضطلع به الشركات القطرية في إطار مشاريعنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البنية التحتية».

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن من بين الاتفاقات الموقعة «عدداً من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة، وأخرى تخصّ إنشاء مصفى».