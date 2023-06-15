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روسيا والجزائر تعززان تعاونهما العسكري

مراسم توقيع الاتفاقيات بين بوتين وتبون
15 يونيو 2023 23:18

أبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اتفاقيات عدة في العاصمة موسكو من أجل تعميق "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين بما في ذلك التعاون العسكري.
ووقّع الزعيمان، خلال احتفال أقيم في الكرملين، سلسلة من الاتفاقيات وإعلان نيات بشأن "تعميق الشراكة الاستراتيجية" بين موسكو والجزائر.
ووفق الإعلان، المنشور على موقع الرئاسة الروسية الإلكتروني، تعتزم روسيا والجزائر خصوصا تعزيز تعاونهما على المستوى العسكري وفي مجال الطاقة.
تعهد البلدان بـ"توسيع الشراكة بشأن نقل التكنولوجيا" وتنفيذ "مناورات وتمارين مشتركة"، بحسب النص.
أما في مجال الطاقة، فتعهدت البلدان بـ"تكثيف التعاون في مجال التنقيب عن المحروقات وإنتاجها، وتكرير النفط والغاز".
وقال فلاديمير بوتين، في تصريح بهذه المناسبة "الجزائر شريك مهم لنا في العالم العربي وفي أفريقيا"، مؤكدا أنه أجرى محادثات "مثمرة للغاية" مع نظيره الجزائري.
من جهته، قال عبد المجيد تبون إن لقاءه مع بوتين كان "صريحا ووديا، وهو ما يشهد على المستوى الرفيع للعلاقات الروسية الجزائرية".
تناهز قيمة التبادلات التجارية بين البلدين ثلاثة مليارات دولار أميركي، كما أن روسيا أكبر مورد للسلاح لأكبر بلد أفريقي من حيث المساحة.

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المصدر: آ ف ب
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روسيا
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