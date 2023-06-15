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جوتيريش ينتقد استجابة العالم لأزمة المناخ

جفاف جزء من نهر في إسبانيا جراء التغير المناخي
15 يونيو 2023 23:11

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن أسفه للاستجابة الجماعية العالمية "المثيرة للشفقة" إزاء أزمة المناخ رغم التوقعات المعلنة بحدوث "كارثة".
وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي "نسرع نحو كارثة بعيون مفتوحة، مع وجود عدد كبير جدا من الأشخاص المستعدين للمراهنة بكل شيء على أمنيات متفائلة وتقنيات غير مثبتة وحلول سحرية".
وأضاف أن "السياسات الحالية تقود العالم نحو ارتفاع الحرارة بـ2,8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وهذا ينذر بكارثة. ومع ذلك، فإن الاستجابة الجماعية مثيرة للشفقة".
وتابع الأمين العام، الذي سينظم قمة حول العمل المناخي في نيويورك في 20 سبتمبر، أن "البلدان تقصّر كثيرا في الوفاء بوعودها والتزاماتها المتعلقة بالمناخ. أرى نقصا في الطموح والثقة والدعم والتعاون، وعددا كبيرا من المشكلات في الوضوح والمصداقية".
وأضاف جوتيريش "حان الوقت للاستيقاظ وتسريع الوتيرة"، معربا عن اعتقاده أن احترام الهدف المثالي لاتفاقية الحد من ارتفاع الحرارة عند +1,5 درجة مئوية "لا يزال ممكنا".
لكن من أجل ذلك يجب التحرك "فورا".

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المصدر: وكالات
أنطونيو جوتيريش
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