تنديد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

نددت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

وقال بيان مشترك للدور الثلاث «إطلاق الصاروخين انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويظهر التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل غير القانونية وبرامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على المنطقة والسلم والأمن الدوليين والنظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة».

جاء إطلاق بيونجيانج للصاروخين، بينما يزور جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي العاصمة اليابانية طوكيو لعقد اجتماعات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي. بحث سوليفان، خلال اجتماعه مع مستشاري الأمن القومي الكوري الجنوبي تشو تاي يونغ، والياباني تاكيو أكيبا اليوم الخميس، برنامج الصواريخ الكوري الشمالي وأكدوا أن الدول الثلاثة ستتعاون عن كثب لحمل بيونجيانج على التخلي عن أسلحتها النووية، وفقاً لمحضر للاجتماع نشرته اليابان.

وسقط الصاروخان الباليستيان في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان اليوم الخميس، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الدفاع في طوكيو للصحفيين.

وقال المسؤول «سقط صاروخان باليستيان داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة».

وتمتد هذه المنطقة إلى نحو 200 ميل بحري من الساحل الياباني، خارج حدود مياهها الإقليمية.

كان الجيش الكوري الجنوبي قال إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على تهديد من بيونجيانج برد «حتمي» على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأميركية في وقت سابق اليوم.