دول غربية ترسل صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا

قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمرك، في بيان مشترك، إنها سترسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكومة البريطانية، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن تسليم العتاد بدأ بالفعل، وسيكتمل "في غضون بضعة أسابيع".

ودعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، خلال اجتماع المجموعة، التي تضم نحو 50 دولة، حلفاء أوكرانيا إلى بذل الجهود لتدبير مزيد من الأسلحة والذخيرة لها، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.

وشدد أوستن، في كلمة أمام الاجتماع، على أن كييف بحاجة لدعم على المديين القصير والطويل لأن الأزمة «ماراثون وليست مجرد عدو سريع».

يشارك في الاجتماع وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف الذي يتوقع أن يطلع نظراءه على الهجوم الأوكراني المضاد الذي شنته كييف هذا الشهر.

وأشار وزير الدفاع الأميركي، في الاجتماع المنعقد بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إلى أن المجموعة قدمت بالفعل أنظمة «باتريوت» و«إيريس-تي» و«ناسامز» للدفاع الجوي لحماية أوكرانيا. لكنه أوضح أن أوكرانيا بحاجة للمزيد.

وقال أوستن «أطلب من أعضاء مجموعة الاتصال هذه مواصلة البحث بعمق لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والذخيرة التي تحتاجها بشكل عاجل». وأضاف «سنواصل كذلك تعديل مساعداتنا لمواجهة الظروف المتغيرة على الأرض تبعاً للاحتياجات المتغيرة للقوات الأوكرانية». وهذا الاجتماع هو الثالث عشر لمجموعة الاتصال التي شكلتها واشنطن العام الماضي لتنسيق المساعدات العسكرية الغربية لكييف.