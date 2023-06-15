سقوط صاروخين في منطقة اقتصادية بحرية خالصة لليابان

سقط صاروخان بالستيان، أطلقتهما كوريا الشمالية، في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان الخميس، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الدفاع في طوكيو للصحفيين.

وقال المسؤول: «سقط صاروخان بالستيان داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة».

وتمتد هذه المنطقة إلى نحو 200 ميل بحري من الساحل الياباني، خارج حدود مياهها الإقليمية.

كان الجيش الكوري الجنوبي قال إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الخميس، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على تهديد من بيونجيانج برد «حتمي» على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأميركية في وقت سابق اليوم.

جاء إطلاق بيونجيانج للصاروخين، بينما يزور جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي العاصمة اليابانية طوكيو لعقد اجتماعات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي.

بحث سوليفان، خلال اجتماعه مع مستشاري الأمن القومي الكوري الجنوبي تشو تاي يونغ، والياباني تاكيو أكيبا اليوم الخميس، برنامج الصواريخ الكوري الشمالي وأكدوا أن الدول الثلاثة ستتعاون عن كثب لحمل بيونجيانج على التخلي عن أسلحتها النووية، وفقاً لمحضر للاجتماع نشرته اليابان.

وقالت السلطات اليابانية إن أحد الصاروخين سقط في بحر اليابان على بعد نحو 110 كيلومترات إلى الشمال الغربي من جزيرة «هيجورا»، وهي جزء من مقاطعة «إيشيكاوا»، والآخر على بعد نحو 250 كيلومتراً.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، في تقرير منفصل، أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.