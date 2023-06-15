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روسيا تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية

صاروخ أوكراني يلاحق طائرة مسيرة
15 يونيو 2023 16:32

نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الخميس، إن القوات الروسية نجحت في قصف منشآت تصنيع طائرات مسيرة في أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى.
ونسبت الوكالة إلى وزارة الدفاع القول إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت خمسة صواريخ أُطلقت باستخدام منظومة «هيمارس» وأسقطت 25 طائرة مسيرة.
قالت هيئة الدفاع الجوي في كييف إن الأراضي الأوكرانية تعرضت لهجمات صواريخ «كروز» وطائرات مسيرة.
ووفقاً للسلطات الأوكرانية، فإن الأهداف الصناعية في منطقة «دنيبروبيتروفسك» تعرضت لهجوم بثلاثة صواريخ «كروز». وقالت الدفاعات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت أكثر من 20 طائرة «درون»، 13 منها فوق أوديسا على البحر الأسود.
وقالت السلطات الروسية في القرم إن معظم الطائرات المسيّرة، التي أرسلتها القوات الأوكرانية، إلى شبه الجزيرة أسقطت.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
هجوم
الجيش الروسي
طائرات مسيرة
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