الهند وباكستان يتأهبان قبل وصول إعصار "بيبرجوي"

أجلت السلطات في ولاية جوجارات غرب الهند أكثر من 75 ألفاً من سكان تجمعات سكنية ساحلية معرضة للخطر مع اقتراب الإعصار بيبرجوي قادماً من بحر العرب والذي من المتوقع أن يجتاح اليابسة في الهند مساء اليوم الخميس.

وقالت إدارة الأرصاد الهندية، إن العاصفة المصنفة على أنها إعصار بالغ القوة كان مركزها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس على بعد 180 كيلومتراً تقريباً قبالة ميناء جاكهو في ولاية جوجارات الهندية وعلى بعد 270 كيلومتراً تقريباً من كراتشي في باكستان.

وقالت إدارة الأرصاد أمس الأربعاء إن العاصفة فقدت بعضاً من شدتها على ما يبدو وتوقعت أن تحمل رياحاً تتراوح سرعتها القصوى بين 115 و125 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت أن مسار العاصفة لم يطرأ عليه تغيير ومن المتوقع أن تصل لليابسة قرب ميناء جاكهو الهندي بين ماندفي في جوجارات وكراتشي الباكستانية.

وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد الهندية "صباح الخميس وصلت سرعة الرياح إلى نحو 90 كيلومتراً في الساعة على ساحل جوجارات... السرعة ستتزايد تدريجياً في الساعات القليلة المقبلة إلى 120 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى 135 كيلومتراً في الساعة بعد الظهيرة. نتوقع وصول (العاصفة) في المساء عندها ستكون سرعة الرياح أكثر من ذلك".

وحولت السلطات في الهند وباكستان قاعات وصالات المدارس والأبنية الحكومية لمخيمات إغاثة لإيواء النازحين.

وأشارت إلى أن عمليات إجلاء طوعية ستتم في المدينة التي لا تقع في مسار عين العاصفة مثل المناطق الساحلية. وبدأ سكان المدينة في تخزين احتياجاتهم الأساسية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية في بيان أن تتعرض منازل في المنطقة الساحلية للتدمير التام وأن تلحق أضراراً بالغة بالمحاصيل والنباتات والطرق في المنطقة وأن تشهد خدمات السكك الحديدية تعطلات.

كما علقت السلطات الهندية عمليات الصيد حتى غد الجمعة وأغلقت المدارس ومنعت استخدام الشواطئ.



