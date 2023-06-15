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ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب قبالة اليونان

شوهدت أكياس جثث تحمل مهاجرين ماتوا بعد انقلاب قاربهم في عرض البحر قبالة اليونان ، على متن سفينة تابعة لخفر السواحل اليونانية في ميناء كالاماتا ،
15 يونيو 2023 08:54

قالت السلطات اليونانية اليوم الأربعاء إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل البلاد سيرتفع فوق العدد الرسمي البالغ 78 مهاجرا حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام أن ما يتراوح بين 500 و 700 راكب كانوا على متن القارب، وتم إنقاذ 104 مهاجرين أحياء، وانتشال 87 جثة.

ومن المفترض أن تتواصل عملية البحث إلى الليل. ونشرت السلطات صورا للقارب الذي كان مكتظ تماما قبل ساعات من غرقه، حيث تكدس ما يصل إلى 200 شخص على سطح قارب الصيد.

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وأخطرت السلطات الإيطالية نظيرتها اليونانية أمس الثلاثاء للإبلاغ عن قارب صيد مكدس بالأشخاص ودخل منطقة البحث والإنقاذ اليونانية، وفقا لبيان لخفر السواحل.  

وفي أعقاب الكارثة دعت الأمم المتحدة إلى توفير طرق آمنة للاجئين.

المصدر: وكالات
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