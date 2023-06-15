رئيس بلدية ميامي يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية

قدّم رئيس بلدية ميامي فرانسيس سواريز الأربعاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأميركية لينضمّ بذلك إلى حوالي عشرة مرشّحين، يتقدّمهم الرئيس السابق دونالد ترامب، يتنافسون على نيل بطاقة الترشيح الجمهورية لهذه الانتخابات المقرّرة في نهاية العام المقبل.

وأظهرت وثائق نشرتها لجنة الانتخابات الفدرالية أن سواريز قدّم أوراق ترشّحه الأربعاء.

من جهته وعد سواريز أنصاره بإعلان ترشّحه رسمياً الخميس في "خطاب كبير" دعاهم لحضوره.

وينضمّ بذلك هذا المحامي السابق إلى ساحة مزدحمة بالمرشّحين الجمهوريين الطامحين لقطع الطريق على ترامب الذي يتصدّر السباق، وبفارق كبير عنهم جميعاً، بحسب استطلاعات الرأي.

وسواريز هو ثالث مرشّح من ولاية فلوريدا، بعد حاكم الولاية رون ديسانتيس والرئيس السابق دونالد ترامب الذي يقيم في منتجع "مارالاغو" الفخم منذ مغادرته البيت الأبيض.

وسيتواجه غالبية هؤلاء المرشّحين في مناظرة أولى مقرّرة في 23 أغسطس.

وسيواجه الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري المرشّح الذي سيختاره الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات نوفمبر 2024 والذي سيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.