الإمارات: التزام مشترك بتعزيز السلام والتسامح

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات ضرورة التصدي للتطرف والعنصرية وخطاب الكراهية في حالات النزاع، مشيرةً إلى أهمية تجديد الالتزام المشترك بتعزيز السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي باعتبارها أساس بناء سلامٍ مستدام ومجتمعاتٍ سلمية ومزدهرة.

وقالت الإمارات في بيان ألقته معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن صون السلم والأمن الدوليين وأهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام أمس: «نجتمع اليوم لمناقشة مسألةٍ ذاتَ تأثيرٍ بالغ على السلم والأمن الدوليين، حيث يعاني عالَمُنا اليوم من انتشار النزاعات المسلحة، التي وصلت ذروتَها منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعني أن أكثر من ملياري شخص يعيشون في مناطق متأثرة بويلات النزاعات».

وأشارت إلى أن هذه الأوضاع أصبحت أكثر خطورةً وتعقيداً في ظل الانقسامات وتصاعد موجات خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله وصوره، والذي باتَ يُستخدَم كأداة لتعميق الخلافات والتحريض على العنف وتأجيج النزاعات، مشيرةً إلى أن دور العبادة أصبحت مكاناً للاستهداف، وأضحى قتلُ الأشخاص واضطهادُهم، بناءً على هوياتِهم وعرقِهم ودينِهم، أمراً مباحاً بغيرِ حق وشائعاً.

وأشارت معالي الوزيرة إلى تأثير خطاب الكراهية والتطرف على النساء والفتيات بشكل خاص مما يزيد انعدام المساواة ويعرقل مشاركتهن في الحياة العامة.

وقالت: «علَّمَنا التاريخ دروساً مؤلمة، لاتزال محفورةً في قراراتٍ صدَرَت عن هذا المجلس، عن حالات النزاع التي وَجَدَ فيها التطرف أرضاً خصبة للنمو، فحصد الأرواح ودمر المجتمعات ومحا تاريخَها الإنساني. وفي أبشع صورِه، يدفع خطابُ الكراهية إلى ارتكاب أعمالٍ قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما تجلى في يوغسلافيا السابقة وإبان الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا».

وأضافت: «لا يتسبب خطابُ الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكالِهِ وصوَرِه في نشوب النزاعات وإدامتِها فحسب، وإنما يظل خطراً يتربصُ بجهود المصالحة وبناء السلام حتى بعدَ إلقاء الأسلحة، كما في البوسنة والهرسك».

وأردفت: «مع استغلال التكنولوجيا المتقدمة التي فتحت مِنصاتٍ تتجاوز الحدود الوطنية، انتشر خطاب الكراهية والمعلومات المُضلِلَة والمغلوطة بين المجتمعات حول العالم كالنار في الهشيم، فلم تعُد هناك دولةٌ أو منطقةٌ بمأمَنٍ من هذه التهديدات المتنامية».

وأشارت معالي الوزيرة نورة الكعبي إلى أنه هنا تبرز مسؤولية ودور مجلس الأمن الدولي، إذ يتعين الإقرار بأن التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بكافة أشكالهِ وصورِهِ في حالات النزاع والوقاية منه هو جزءٌ لا يتجزأ من ولاية المجلس بصون السلم والأمن الدوليين، مشيرةً إلى ضرورة تنفيذ التعهدات في ميثاق الأمم المتحدة بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والعيش معاً في سلام.

ودعت إلى عدم إغفال التحديات التي يشكلُها خطاب الكراهية والتطرف في العديد من الملفات المدرَجة على جدول أعمال مجلس الأمن، قائلةً: «رغمَ تطرق المجلس لهذه التحديات في حالات نزاعٍ منفردة، باتَ واضحاً أن معالجتَها بفعالية يقتضي من المجلس اتباع نهجٍ استباقي وشامل، يغطي كافة مراحل النزاع، بدءاً من العمل على منعه، ومروراً بحله إن وقع، ووصولاً لجهود بناء السلام واستدامته».

وأشارت إلى حرص الدولة على تنظيم الاجتماع في مجلس الأمن، إيماناً منها بالحاجة الملحة لتجديد الالتزامِ المشترك بتعزيز السلام وقيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها أساس بناء سلامٍ مستدام ومجتمعاتٍ سلمية ومزدهرة.

وقالت: «نرى أن التصدي للتطرف والعنصرية وخطاب الكراهية في حالات النزاع، يتطلب حلولاً متعددة تمتدُ على مختلف القطاعات والسياسات العامة، ويشارك في وضعِها وتنفيذِها جميعُ الجهات الفاعلة. إذ يمكن، على سبيل المثال، أن تضطلع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بدورٍ هام في بناء الجسور وتطوير السياسات وابتكار الحلول للتصدي لهذه التهديدات. ولابد أن نضمن المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة في هذه المساعي، لدورها الجوهري في اتباع نهج مستدام لتحقيق المصالحة والسلام».

ودعت معالي الوزيرة إلى إشراك قادة الدين وقادة المجتمعات المحلية، الذين يمكنُهُم عبرَ التواصل مع المجتمعات المحلية رفع وعيهم بأهمية قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان لتعزيز صمود المجتمعات وتحقيق السلام.

وقالت: «نقدر المساهمات العديدة لفضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا فرنسيس لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والعيش المشترك وتصحيح المفاهيم المغلوطة».

وقالت: «أما التعليم، فهو أداة أساسية للوقاية، حيث يزود الشباب وأجيال المستقبل بالمعارف والمهارات التي تمكنُهُم من دحض الخطاب المتطرف والمساهمة بشكلٍ بناء في نهضة مجتمعاتهم ومناصرة قضايا السلام».

وأضافت: «يمكن في هذا الإطار الاستفادة من الجهود القيّمة التي بذلَتها منظومة الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب، ومنها استراتيجية وخطة عمل الأمين العام بشأن خطاب الكراهية، والتي تجسد مبادرة المنظمة لمنع النزاعات واستدامة السلام».

وأشارت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، إلى أن الإمارات قدمت مع المملكة المتحدة مشروعَ قرارٍ لمجلس الأمن يهدف لمعالجة تهديدات خطاب الكراهية والعنصرية والتطرف بجميع أشكاله وصوره في حالات النزاع ويعزز التسامح والتعايش السلمي على نحوٍ استباقي وشامل.

وقالت: «نستمِد نهجَنا ومبادراتِنا من منطلق التجربة الصعبة التي مرت بها منطقتُنا العربية بعد انتشار خطاب الكراهية وتسببه في نشوب نزاعاتٍ وتفاقمها وإطالتها، ففي مواجهة هذا الواقع، تمكنت دولة الإمارات عبر ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي والتفاهم المتبادل من احتضان أكثر من 200 جنسية تعيش بسلامٍ ووئام على أرضِها، وسنواصل العمل عبرَ كافة السبل والمستويات المحلية والاقليمية والدولية للتشجيع على ثقافة السلام ودحض الخطاب المتطرف». وفي ختام البيان، أكدت معالي الوزيرة، أن اجتماع مجلس الأمن شكل خطوةً مهمة نحوَ تعزيز الوقاية كركيزةٍ أساسية في الجهودِ الدولية لصون السلم والأمن، داعيةً إلى بذلَ المزيد من الجهود في هذا الاتجاه، بحيث يتم تجاوز الأنماط التاريخية بالاستجابة للتهديدات بعدَ فوات الأوان.