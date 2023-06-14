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الأزهر: الإمارات لا تدخر جهداً لترسيخ الأخوة الإنسانية

الأزهر: الإمارات لا تدخر جهداً لترسيخ الأخوة الإنسانية
15 يونيو 2023 01:10

نيويورك (الاتحاد)

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أشاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، بدور دولة الإمارات في نشر السلام قائلاً: «تلكم الدولة العربية الإسلامية، التي لا تدخر وسعاً، لبذل كل جهد مخلص لنشر السلام بين الناس وترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح والعيش المشترك».
وقال: «أتحدث إليكم، تلبية لدعوة عزيزة من دولة الإمارات بصفتها عضواً منتخباً ورئيساً للدورة لحالية لمجلس الأمن».
وشدد الدكتور أحمد الطيب على أن «الإسلام يتمنى السلام للجميع على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم»، مضيفًا: «القرآن الكريم يجرم أي ممارسة تجبر الناس على تغيير عقائدهم».
وأكد أنه «لا مكان لنظريات الصدام أو النزاع أو العرق في الإسلام، وأنه ليس من العدل القول إن الإسلام دين الحروب».
وقال: «ربط الدين الإسلامي بالإرهاب ليس له أساس من الصحة».
وأكد أن الأزهر يعمل مع الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى على إحياء ثقافة الحوار والتعارف بين أتباع الأديان وترسيخ مبدأ التعايش السلمي.

شيخ الأزهر
الأزهر الشريف
الإمارات
الأخوة الإنسانية
مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
أحمد الطيب
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