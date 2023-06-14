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الجروان يبرز أهمية دور رجال الدين في نشر التسامح

الجروان يبرز أهمية دور رجال الدين في نشر التسامح
15 يونيو 2023 01:09

مراكش (وام)

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شارك معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في أعمال المؤتمر البرلماني حول «حوار الأديان: العمل معاً من أجل مستقبلنا المشترك»، الذي يعقده برلمان المملكة المغربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة مراكش المغربية. 
وعقد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، على هامش المؤتمر، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين البرلمانيين الدوليين والأفارقة لبحث تعزيز الشراكة الدولية لنشر قيم التسامح والسلام في العالم. 
ووجه الجروان الشكر إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وبرلمان وشعب المملكة المغربية على احتضان المغرب لهذا المؤتمر المهم، مؤكداً أهمية دور رجال الدين في نشر ثقافة التسامح والسلام.
وعلى هامش المؤتمر، وقع الجروان، ومعالي توليا أكسون رئيسة المجلس الوطني التنزاني، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بين المجلس وبرلمان جمهورية تنزانيا، بهدف تعزيز وتأطير التعاون في مجالات التسامح والسلام.

أحمد الجروان
المجلس العالمي للتسامح والسلام
المؤتمر البرلماني
حوار الأديان
التسامح
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