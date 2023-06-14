المنسقة الأممية: الفراغ الرئاسي في لبنان يعطل الإصلاحات

بيروت (الاتحاد)

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أمس، قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد.

وأشارت فرونتسكا، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إلى «جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة في مجلس النواب»، قائلة: «يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم».

وأضافت: «الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان، ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي».