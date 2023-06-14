الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

المنسقة الأممية: الفراغ الرئاسي في لبنان يعطل الإصلاحات

المنسقة الأممية: الفراغ الرئاسي في لبنان يعطل الإصلاحات
15 يونيو 2023 01:09

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
محتجون يحطمون واجهات مصرفين في لبنان

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أمس، قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد. 
وأشارت فرونتسكا، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، إلى «جلسة انتخاب رئاسية أخرى غير حاسمة في مجلس النواب»، قائلة: «يحتاج قادة لبنان وأعضاء البرلمان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم». 
وأضافت: «الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان، ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي».

لبنان
الأمم المتحدة
الأزمة اللبنانية
أزمة لبنان
البرلمان اللبناني
الرئيس اللبناني
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©