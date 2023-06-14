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عربي ودولي

الصين: مستعدون للمساعدة في جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

خلال اللقاء
15 يونيو 2023 01:09

بكين  (وكالات) 

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أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بكين، أمس، بأن الصين مستعدة للاضطلاع بدور إيجابي لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق المصالحة الداخلية، ودعم محادثات السلام مع إسرائيل. ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي قوله إن «الحل الأساسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وتوقفت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014.
وقال شي لعباس في حفل ترحيب في قاعة الشعب الكبرى في بكين: «دعمنا دائماً بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة».
وتتمتع الصين بعلاقات جيدة تاريخياً مع الفلسطينيين.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن شي كرر دعم الصين لحصول السلطة الفلسطينية على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وقال إن بكين ستواصل تأييد الجانب الفلسطيني في المنتديات متعددة الأطراف.
ودعا شي أيضاً المجتمع الدولي لزيادة المساعدات التنموية والإنسانية المقدمة إلى الفلسطينيين.
وأعلن شي وعباس أيضاً أن الجانبين اتفقا على إقامة شراكة استراتيجية ووقعا عدداً من وثائق التعاون الثنائي.
ويشمل ذلك اتفاقية تعاون اقتصادي وتكنولوجي، واتفاقية إعفاء متبادل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، وصداقة بين مدينتي ووهان الصينية ورام الله بالضفة الغربية.

الصين
فلسطين
إسرائيل
شي جين بينغ
محمود عباس
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