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تأكيد مصري أممي على ضرورة الحل السياسي في سوريا

أرشيفية
15 يونيو 2023 01:09

القاهرة (الاتحاد)

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أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون عن كامل تقديره وثقته في حرص مصر على استمرار العمل، ووتيرة التنسيق المتميزة مع الأمم المتحدة، من أجل إعلاء مصلحة الشعب السوري وإنهاء تلك الأزمة الممتدة. 
وتلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من بيدرسون، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد. 
وقال المتحدث، في بيان، إن الاتصال يأتي في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسون في جنيف في 25 مايو الماضي، والتنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سوريا. وأضاف أن الجانبين ناقشا مجمل الاتصالات والاجتماعات التي عقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف، بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري. 
كما تناول الجانبان سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة، والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والأمم المتحدة، لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة.

مصر
الأمم المتحدة
سوريا
غير بيدرسون
سامح شكري
الأزمة السورية
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