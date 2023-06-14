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اليمن.. إطلاق عملية عسكرية ضد «القاعدة» في شبوة

آلية عسكرية للجيش اليمني (أرشيفية)
15 يونيو 2023 01:10

عدن (الاتحاد)

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أطلقت القوات اليمنية المشتركة عملية عسكرية لمواجهة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة شبوة، فيما شن التنظيم هجوماً في شبوة أسفر عن إصابة 4 جنود.
ونفذت القوات اليمنية المشتركة عملية أمنية نوعية استهدفت أوكار تنظيم «القاعدة» في مديرية «عتق» بمحافظة شبوة.
وأوضحت وسائل إعلام يمنية أن العملية استهدفت مواقع يتمركز فيها عناصر من التنظيم وتشن من خلالها هجمات على الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
وأشارت وسائل الإعلام إلى تكبد التنظيم الإرهابي قتلى وجرحى خلال العملية، مؤكدةً أن القوات الأمنية والعسكرية ماضية في دك أوكار الإرهاب.
في غضون ذلك، شن التنظيم الإرهابي هجوماً نفذته طائرة من دون طيار «مسيَّرة»، استهدف حاجزاً أمنياً في محافظة شبوة، أسفر عن إصابة 4 جنود بجروح بليغة.
وقال مصدر أمني، إن طائرة «مسيَّرة» لتنظيم «القاعدة» قصفت حاجز تفتيش «القنعة» في بلدة «المصينعة» بمديرية الصعيد غربي المحافظة. وبحسب المصدر، فإن الهجوم أسفر عن إصابة 4 جنود كانوا موجودين في الحاجز الأمني.
وجاء الهجوم الإرهابي في «المصينعة» بعد 3 أيام من هجوم مسلح استهدف الموقع الأمني ذاته، ما أسفر عن سقوط قتيلين ومصابين اثنين.
وفي السياق، أعلنت القوات اليمنية المشتركة أمس الأول، فرض حظر التجوال في بلدة «المصينعة» من الساعة 9 مساءً حتى 6 صباحاً، وذلك حتى إشعار آخر، كما أعلنت إسقاط طائرة «مسيَّرة» معادية في سماء مديرية «بيحان» غربي محافظة شبوة.
وكانت مواقع القوات اليمنية المشتركة في بلدة «المصينعة» تعرضت قبل يومين لأول مرة لهجمات بطائرات مسيرة نفذها تنظيم «القاعدة» في تطور لافت كشف التنسيق القائم بين التنظيم وجماعة الحوثي.
وشهد شهر مايو 3 عمليات إرهابية لتنظيم «القاعدة» جلها حدثت في محافظتي شبوة وأبين حيث لجأ التنظيم لأول مرة إلى إدخال الطائرات المسيَّرة لقصف القوات اليمنية.
وشهد الربع الأول من العام الجاري، 14 عملية إرهابية جلها في محافظة أبين ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلاً وجريحاً جميعهم من القوات اليمنية المشتركة.

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