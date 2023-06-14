«الرئاسي اليمني»: الحوثي يستخدم ميناء الحديدة ومطار صنعاء لأغراض عسكرية

عدن (الاتحاد)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أنه سيعمل على مراجعة الإجراءات المتصلة كافة بميناء الحديدة ومطار صنعاء في حال استمرت جماعة الحوثي في استغلالهما لأغراض عسكرية، مؤكداً التزامه بخيار السلام الشامل والعادل والمستدام وفقاً للمرجعيات الأساسية.

وناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن سلطان العرادة، أمس، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، الجهود الجارية لدفع المحادثات السياسية، وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن.

وأطلع العرادة، المبعوث الأميركي على أحدث المستجدات في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإحياء مسار الهدنة الإنسانية وتحقيق السلام، مؤكداً التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام الشامل والعادل والمستدام، وفقاً للمرجعيات الأساسية، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشار عضو مجلس القيادة، إلى أن المجلس والحكومة تعملان على تطوير آليات تخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها جماعة الحوثي بإجراءاتها التصعيدية التي تستهدف الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه ستتم مراجعة الإجراءات المتصلة كافة بميناء الحديدة ومطار صنعاء في حال استمر الحوثيون في استغلالها لأغراض عسكرية، بعيداً عن معاناة المدنيين.

ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد اليمني، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي سببتها جماعة الحوثي، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمدنيين في أنحاء البلاد كافة.