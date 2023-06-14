ماكرون يلتقي إيلون ماسك

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه سيلتقي مالك "تويتر" و"تسلا" إيلون ماسك الجمعة "للتحدث معه عن السيارات" فيما تريد الحكومة الفرنسية إقناع الملياردير الأميركي بإنشاء مصنع في البلاد.

وصرّح الرئيس الفرنسي في ممرات معرض "فيفا تكنولوجي"، "سنتحدث عن الذكاء الاصطناعي حيث يُستخدم، والشبكات الاجتماعية، والأطر التنظيمية".

وأضاف "كما سأتحدث معه عن السيارات والبطاريات وهذا القطاع، والترويج لعنصر الجذب الفرنسي والأوروبي".

ويسعى إيلون ماسك إلى إنشاء مصنع ضخم جديد ليضاف إلى المصانع الموجودة في الولايات المتحدة وألمانيا والصين.

ومن المقرر أن تكون له مداخلة الجمعة في النسخة السابعة من "فيفا تكنولوجي"، أحد أبرز المعارض التقنية الذي افتتح في باريس الأربعاء.

وتأمل الحكومة الفرنسية بإقناع ماسك بأن "فرنسا هي أفضل مكان في أوروبا لإنشاء مصنع تسلا التالي" وفق ما صرّح وزير الشؤون الرقمية جان-نويل بارو الأربعاء عبر "سي إن بي سي".