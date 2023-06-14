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الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ ونازح في العالم

لاجئون سودانيون في تشاد (رويترز)
15 يونيو 2023 01:09

جنيف (الاتحاد)

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قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إن عدد النازحين واللاجئين قسراً حول العالم قفز إلى مستوى قياسي بلغ 110 ملايين شخص، وإن الأوضاع في أوكرانيا والسودان تجبر الملايين على الفرار من ديارهم.
وقالت مفوضية اللاجئين في تقرير أصدرته أمس، إن ارتفاع العدد بنحو 19 مليوناً إلى 108.4 مليون بنهاية العام الماضي يمثل أكبر قفزة سنوية على الإطلاق. 
وأوضح جراندي للصحفيين أن هذا العدد زاد منذ ذلك الحين إلى 110 ملايين، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى الأزمة المستمرة في السودان منذ 8 أسابيع.
وقال في مؤتمر صحفي بجنيف، إن «الإعلان عن مثل هذه الأرقام إدانة للعالم».
وتابع: «يصبح من الصعب بشكل متزايد تصور حلول، ناهيك عن طرحها على الطاولة، إننا في عالم شديد الاستقطاب، حيث التوترات الدولية هي المحرك للقضايا الإنسانية».
وأظهر تقرير النزوح القسري أنه على مدار العقدين اللذين سبقا الأزمة السورية التي اندلعت في 2011، كان المستوى العالمي مستقراً تقريباً عند نحو 40 مليون لاجئ ونازح داخلياً، إلا أن المستوى يشهد ارتفاعاً سنوياً منذ ذلك الحين، وتضاعف حالياً لأكثر من المثلين. 
وأشار التقرير إلى أن أكثر من شخص من بين كل 74 هو حالياً من النازحين. 
وأرجع جراندي الأزمة إلى «حزمة الأسباب المعتادة» التي قال إنها تتضمن الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف وتغير المناخ. وينحدر نحو نصف إجمالي اللاجئين ومن يحتاجون لحماية دولية من ثلاث دول فقط هي سوريا وأوكرانيا وأفغانستان.

الأمم المتحدة
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النزوح
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فيليبو جراندي
مفوضية شؤون اللاجئين
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