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مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ«الاتحاد»: واشنطن تتعاون مع أفريقيا لتلبية احتياجاتها المناخية في «كوب 28»

مولي في
15 يونيو 2023 01:10

وائل بدران (أبوظبي)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية مولي في، أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لمعالجة المخاوف الأفريقية بشأن التكيف مع التغيرات المناخية، منوهة إلى برنامج «خطة الطوارئ للتكيف والمرونة»، لتعزيز قدرة الدول الأفريقية على التصدي لتأثيرات المناخية.
وأشارت في ردّ على سؤال لـ«الاتحاد»، خلال إحاطة إعلامية، إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع دول القارة الأفريقية لتلبية احتياجاتها المناخية مع اقتراب مؤتمر «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات. 
ويترقب العالم استضافة الإمارات لقمة «كوب 28» في نوفمبر المقبل، ويعول على دورها في إعطاء دفعة كبيرة لجهود مواجهة التغيرات المناخية. 
وكانت الإمارات أكدت، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، على حقيقة أن مساهمة أفريقيا بقدر ضئيل في تغير المناخ ومعاناتها بشكل كبير من آثاره، هو مثال على الظلم المعنوي والاقتصادي. وذكرت أن نسبة تدفقات التمويل المناخي الموجهة إلى الدول الأفريقية، قد بلغت 4 في المئة فقط من الإجمالي العالمي، وهو ما يعكس قصوراً واضحاً فأغلب الدول الأفريقية، لاسيما الدول الأكثر هشاشة، تتلقى أقل من دولارين للفرد من التمويل المناخي، وهذا يقل بمقدار 80 مرة عن البلدان النامية الأخرى، والتي لا تحصل بالفعل على التمويل الكافي لمكافحة تغير المناخ.
وقالت السفيرة مولي في: «أعلنا تخصيص 150 مليون دولار ضمن البرنامج الجديد للمضي قدماً في تعزيز العمل المناخي في القارة السمراء، لاسيما الوصول إلى أنظمة إنذار مبكر وتمويل عمليات التكيف، والتأمين ضد المخاطر المناخية». 
وأضافت: عندما سافرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى أفريقيا، بحثت كيفية التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الاستثمارات والالتزامات الإضافية لمعالجة هذه المخاوف. 
وأشارت إلى أنه بعيداً عن إطار عمل «كوب»، فهناك تعاون أميركي أفريقي على صعيد الأمن الغذائي، لاسيما من أجل مساعدة الدول في القارة الأفريقية على التعامل مع التداعيات الاقتصادية المدمرة للأزمة الأوكرانية، لاسيما تعطل إمدادات الحبوب والأسمدة. ونوّهت بأن الإدارة الأميركية قدمت تمويلاً إضافياً لبرنامج «إطعام المستقبل». 
وأفادت بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسعى للعمل بمزيد من الفاعلية عبر مبعوثه الجديد للأمن الغذائي، إذ يعمل على برنامج مبتكر أطلق عليه اسم «رؤية للمحاصيل والأراضي الأفريقية». 
وأوضحت أن فكرة البرنامج هي العمل في المناطق الجغرافية المختلفة في أفريقيا من أجل تحديد المحاصيل الغذائية المحلية، والتأكد من زراعة هذه المحاصيل بنجاح من خلال التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، بحيث يمكن مواصلة دعم إنتاج الغذاء في أفريقيا. 
وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أن هذه بعض النماذج لمحاولات الإدارة الأميركية دعم الجهود الأفريقية في التعامل مع التداعيات المدمرة للتغير المناخي.

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