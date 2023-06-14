ليبيا.. مفوضية الانتخابات تبدي ملاحظاتها على نتائج «6+6»

حسن الورفلي (بنغازي)

أبدى رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أسفه من عدم إرسال اللجنة المشتركة «6+6» أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وناشد السايح في خطاب مشترك أرسله إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، اللجنة بالتواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنباً لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أي نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر للتواصل مع اللجنة مباشرة وعن طريق مجلس النواب الليبي، مشيراً إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يُبقي المجال مفتوحاً أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطراً على استقرار السلطات الليبية المنتخبة ويعطي فرصة بعدم القبول بنتائجها.

وأكد أنّه «لا يمكن إجراء العمليات الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، حيث ستعمّ الفوضى في مراكز الانتخاب وتقع فريسة التزوير ويطوّل مرحلة العد والفرز»، مشيراً إلى أن هذا يزيد فرصة التهديدات الأمنية ساعة ظهور النتائج الأولية، إضافة إلى أنّ محطات الاقتراع لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسب طول الفترة التي يقضيها الناخب في التصويت في 5 أو 6 صناديق في بعض الدوائر.