معارك الخرطوم مستمرة وتحذيرات من كارثة إنسانية

أسماء الحسيني (الخرطوم)



دخلت الأزمة في السودان شهرها الثالث أمس، وسط اشتباكات عنيفة وأزمة إنسانية كبيرة في الخرطوم ومدن أخرى.

وذكر شهود في مدينة الأبيض جنوب الخرطوم أمس، أن غارات ومعارك عنيفة دارت في محيط المدينة، عاصمة ولاية كردفان والواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وقال شاهد عيان: «أصبحنا بلا طعام ولا شراب ولا دواء، الرصاص في كل مكان»، مضيفاً: «أي منطقة في السودان الآن أصبحت منكوبة».

وأسفرت الأزمة عن مقتل أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح «أكليد»، إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. ووفق أرقام الأمم المتحدة، تسبّب النزاع بنزوح نحو مليوني شخص بينهم أكثر من 900 ألف فرّوا من العاصمة بسبب العنف وأكثر من 475 ألف لجأوا إلى البلدان المجاورة.

وحذر خبراء سودانيون من خطورة وعواقب احتدام المعارك في الخرطوم ودارفور وكردفان.

وقال الخبير القانوني السوداني الدكتور كمال محمد الأمين المتخصص في فض المنازعات لـ«الاتحاد»، إن خطورة تصاعد الصراع وأعمال العنف في أقاليم السودان، وأن يتحول إلى حرب أهلية شاملة، وأن تنزلق الأمور إلى ما هو أسوأ، مؤكداً أنه لا حل إلا عبر الحوار والتسوية السياسية، وأن هناك مسؤولية تقع على عاتق دول الإقليم للتحرك لإنهاء الأزمة.

من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية السودانية ندى أبو سن لـ«الاتحاد»، إن الأزمة الحالية تهدد وحدة السودان وتجعلها معرضة للتمزق، مشيرةً إلى أن القتال في دارفور وجنوب كردفان لن يتوقف إلا بإنهاء الأزمة في الخرطوم.

وفي السياق، قال الكاتب الصحفي السوداني عامر علي جابر لـ«الاتحاد»، إن «المعارك في دارفور تشتعل الآن على أسس عرقية وإثنية وقبلية، وخطورة ذلك أنها يمكن أن تنتقل إلى ولايات أخرى، بينما الحرب في الأبيض هي امتداد للمعارك في الخرطوم»، مشيراً إلى أن كل هذه الصراعات هي نتاج للأزمة الطويلة في السودان منذ الاستقلال. وأبرمت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أكثر من اتفاق لوقف النار لم يصمد أي منها، لكن الطرفين التزما بشكل كبير بهدنة مدتها 24 ساعة بوساطة أميركية - سعودية انتهت الأحد، أفاق سكان الخرطوم بعدها على تجدد المعارك.