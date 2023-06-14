قتلى في ضربات صاروخية استهدفت مناطق في أوكرانيا

استهدفت ضربات صاروخية روسية جنوب وشرق أوكرانيا، الأربعاء ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، فيما أعلنت كييف عن تحقيق مكاسب جديدة في هجومها المضاد.

وفي مدينتي كراماتورسك وكوستيانتينيفكا شرقا، أدت ضربات صاروخية روسية نُفّذت ليلا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات المنازل، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بانّ انفجاراً في كراماتورسك خلّف حفرة كبيرة في شارع يضمّ منازل من طابق وطابقين. وأدى الانفجار إلى تدمير بعض المنازل بالكامل، بينما سقطت نوافذ البعض الآخر أو أسطحها.

كذلك، أسفر الهجوم عن مقتل شخصين، بينما أصيب آخرون بجروح وتمّ إجلاؤهم لتلقي العلاج.

اعلنت روسيا أنّها شنّت عدّة ضربات خلال الليل استهدفت القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع إنّه "تمّ ضرب جميع الأهداف المحدّدة".

وأعلنت أوكرانيا الأربعاء أن كييف استعادت في الأيام الثلاثة الماضية أراضي تناهز مساحتها ثلاثة كيلومترات مربّعة وتقدّمت في بعض المناطق على عمق يصل إلى 1,4 كلم، بينما يتواصل الصراع قرب القرى التي تمّت استعادتها.