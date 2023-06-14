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مصرع 78 مهاجراً قبالة اليونان في حادث غرق

يصل مهاجرون إلى ميناء كالاماتا بعد انقاذهم في اليونان
14 يونيو 2023 18:15

قضى 78 شخصاً الأربعاء في غرق مركب يقل "مئات" المهاجرين قبالة سواحل جنوب غرب اليونان في واحد من أسوأ حوادث الغرق في هذا البلد.

وأعلن خفر السواحل أن مركب الصيد الذي كان يحمل الضحايا انقلب في المياه الدولية قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.

وأضافوا أن عملية الإنقاذ الضخمة التي بدأت صباح الأربعاء أدت إلى إنقاذ 104 أشخاص نُقل أربعة منهم إلى مستشفى في بلدة كالاماتا في جنوب بيلوبونيز.

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وصرّح مصدر في وزارة الهجرة أن القارب كان ينقل "مئات" المهاجرين.

وعرضت قنوات تلفزيونية يونانية صور ناجين يضعون بطانيات رمادية على أكتافهم وأقنعة صحية على وجوههم وهم ينزلون من يخت أنقذهم يحمل اسم "جورج تاون"، فيما تم حمل آخرين على نقّالات.

من المقرر أن تزور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو المكان.ولم يتم تقديم أي تفاصيل حتى الآن عن جنسية الضحايا وأجناسهم وأعمارهم.

المصدر: وكالات
حوادث الغرق
المهاجرين
اليونان
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