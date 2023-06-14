3 قتلى في انفجارات ألعاب نارية بالصين

لقى ثلاثة اشخاص مصرعهم في سلسلة انفجارات نجمت عن ألعاب نارية في مبان سكنية في مدينة تيانجين بشمال الصين كما ذكر مسؤولون محليون الأربعاء. وتعتقد السلطات، أن الانفجارات التي وقعت الساعة 20٫00 الثلاثاء سببها رجل يبلغ من العمر 46 عاماً تم توقيفه.
وذكرت القناة الحكومية "سي سي تي في" أن عدداً من الأشخاص جرحوا في الانفجارات وما زالوا يتلقون العلاج من فرق الطوارئ.
وهزت انفجارات مجمعين سكنيين يفصل بينهما مسافة كيلومتر واحد في الجزء الشرقي من تيانجين التي تبعد نحو 110 كيلومترات جنوب شرق بكين. ويخضع المشتبه به المعتقل للتحقيق لكن لم يتم الإعلان عن النتائج الأولية.