الجمعة 16 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنقاذ 80 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية

أرشيفية
14 يونيو 2023 11:49

تم إنقاذ ثمانين مهاجراً من البحر الأربعاء بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، خلال عملية إغاثة نفذتها السلطات اليونانية، بحسب خفر السواحل.
وذكر بيان لخفر السواحل "منذ الصباح الباكر الأربعاء، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوس عندما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين".
ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.

ووقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلاً بحرياً من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب المتحدثة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى غرق قارب قبالة اليونان
مصرع 78 مهاجراً قبالة اليونان في حادث غرق

بالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة.
وكانت رياح بلغت سرعتها حوالي 12 كم/ساعة تهب في المنطقة.

 

المصدر: وكالات
انقلاب قارب
اليونان
مهاجرين
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
تصاعد الدخان مع استمرار المعارك في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
السودان.. إدانات واسعة لمقتل والي غرب دارفور ودعوات لإحلال السلام
16 يونيو 2023
فتاة تدفع حاويات مياه بعد إعادة ملئها في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا (أ ف ب)
عربي ودولي
«مؤتمر بروكسل»: مساعٍ دولية لتخفيف أزمة اللاجئين السوريين
16 يونيو 2023
سفن حبوب تنتظر عبور مضيق البوسفور في اسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
دول أفريقية تؤكد حاجة القارة إلى واردات الحبوب
16 يونيو 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©